Россия ударила «Искандером» по целям в Черниговской области Украины

Минобороны заявило об ударе по пусковым установкам БПЛА в Черниговской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Армия России ударила по транспорту с пусковыми установками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом отчиталось Минобороны Российской Федерации (РФ) в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, подготовку запуска ударных беспилотников по России обнаружили средства воздушной разведки. С целью срыва атаки было принято решение нанести высокоточный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». «Средствами объективного контроля подтверждено успешное поражение до 10 боевиков и 8 единиц автомобильного транспорта ВСУ с пусковыми установками БПЛА», — констатировали в Минобороны.

Там добавили, что Киев попытался представить уничтожение Россией военных целей как удар по якобы «гражданской гуманитарной миссии по разминированию». В ведомстве заявили, что под этой легендой Украина пытается скрыть подразделения БПЛА ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 3 сентября Российская армия нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также топливной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции президента России Владимира Путина, согласно которой российские войска атакуют на территории Украины исключительно военные цели.

