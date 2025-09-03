В Минобороны России раскрыли подробности о ночном групповом ударе по объектам Украины

Минобороны России отчиталось о групповом ударе по объектам ВПК Украины

В ночь на 3 сентября Российская армия нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атака проведена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Помимо предприятий ВПК, поражены объекты топливной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее сообщалось о нанесенном утром 3 сентября ударе по заводу в городе Хмельницкий на Украине. По неподтвержденным официально данным, на территории предприятия находилось множество военных.