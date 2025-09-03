Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 3 сентября 2025Россия

В Минобороны России раскрыли подробности о ночном групповом ударе по объектам Украины

Минобороны России отчиталось о групповом ударе по объектам ВПК Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 3 сентября Российская армия нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атака проведена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Помимо предприятий ВПК, поражены объекты топливной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее сообщалось о нанесенном утром 3 сентября ударе по заводу в городе Хмельницкий на Украине. По неподтвержденным официально данным, на территории предприятия находилось множество военных.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила умные авиационные бомбы на российские объекты

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума

    Туристка из России потеряла память и заговорила на древнерусском после падения у бассейна

    Захарова одним словом отреагировала на новые санкции Лондона

    Женщина выиграла в лотерее 795 миллионов рублей после 11 лет неудач

    Малышева призналась в любви песне Шуфутинского «Третье сентября»

    Опровергнут популярный миф о хрусте коленей

    Погода сорвала диверсию в российском городе

    В Минобороны России раскрыли подробности о ночном групповом ударе по объектам Украины

    Откровенное платье Виктории Бони признали лучшим на кинофестивале в Венеции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости