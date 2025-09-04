В России предложили простить долги за «коммуналку» некоторым категориям населения

В ЛДПР предложили списать долги за ЖКУ пенсионерам и пострадавшим от обстрелов

В партии ЛДПР призвали простить коммунальные долги ряду россиян. На какие категории населения хотят распространить льготу, «Газете.Ru» рассказал глава фракции Леонид Слуцкий.

Авторы инициативы предлагают списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) пенсионерам без дополнительных источников заработка. «Долги у них появились не от хорошей жизни, а от того, что им порой приходится выбирать, что сделать: купить молоко с хлебом и лекарства или заплатить за жилье», — пояснил политик. Также в ЛДПР считают необходимым простить долги гражданам, чьи дома пострадали от обстрелов в ходе специальной военной операции.

По мнению депутата, такая мера уменьшит кредитную нагрузку на россиян. Текущий уровень закредитованности населения Слуцкий называет социальной катастрофой. Общий объем задолженности в стране приблизился к 37 миллионам рублей, что соответствует двум третям ВВП России. В некоторых регионах, как отмечает политик, сумма долгов равноценна 20-30 средним зарплатам. Слуцкий убежден, что государство должно поддерживать «тех, кто строит будущее страны, человека труда».

Ранее в России задумались о привлечении коллекторов к выбиванию долгов за ЖКУ. Противники инициативы называют такую форму взыскания бандитской.