Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:50, 4 сентября 2025Экономика

В России предложили простить долги за «коммуналку» некоторым категориям населения

В ЛДПР предложили списать долги за ЖКУ пенсионерам и пострадавшим от обстрелов
Виктория Клабукова
СюжетНаселение России:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В партии ЛДПР призвали простить коммунальные долги ряду россиян. На какие категории населения хотят распространить льготу, «Газете.Ru» рассказал глава фракции Леонид Слуцкий.

Авторы инициативы предлагают списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) пенсионерам без дополнительных источников заработка. «Долги у них появились не от хорошей жизни, а от того, что им порой приходится выбирать, что сделать: купить молоко с хлебом и лекарства или заплатить за жилье», — пояснил политик. Также в ЛДПР считают необходимым простить долги гражданам, чьи дома пострадали от обстрелов в ходе специальной военной операции.

По мнению депутата, такая мера уменьшит кредитную нагрузку на россиян. Текущий уровень закредитованности населения Слуцкий называет социальной катастрофой. Общий объем задолженности в стране приблизился к 37 миллионам рублей, что соответствует двум третям ВВП России. В некоторых регионах, как отмечает политик, сумма долгов равноценна 20-30 средним зарплатам. Слуцкий убежден, что государство должно поддерживать «тех, кто строит будущее страны, человека труда».

Ранее в России задумались о привлечении коллекторов к выбиванию долгов за ЖКУ. Противники инициативы называют такую форму взыскания бандитской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Живущий в США журналист-иноагент назвал себя патриотом России

    Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию

    Москалькова раскрыла условие Киева для возвращения жителей Курской области с Украины

    Дроны заполонят небо над одним российским городом

    Российским кассирам предложили новую работу

    В России предложили простить долги за «коммуналку» некоторым категориям населения

    Названо преимущество Т-90М перед Т-80

    Участники «коалиции желающих» проинформировали Трампа по итогам переговоров

    Зеленский назвал основную гарантию безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости