Кадыров сообщил о присвоении «дорогому брату» звания генерал-лейтенанта

Глава правительства Чеченской Республики Магомед Даудов получил звание генерал-лейтенанта. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Он опубликовал коллаж, представиляющий собой совместное с Даудовым фото, поверх которого наложен генеральский погон. «Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремленной службы на благо Отечества», — отметил Кадыров.

Глава Чечни отметил личные качества Даудова, а также указал на дружбу с ним, назвав того «дорогим братом». Отдельно он указал на роль Даудова в реализации мер поддержки участников специальной военной операции. «От всей души поздравляю Магомеда Даудова с этим важным событием!» — заключил глава региона.

Глава Чечни указал, что звание было присвоено Даудову указом президента России. При этом на момент публикации материала сведений о нем на официальном интернет-портале правовой информации не содержится. Возможно, речь идет о закрытом указе.

В августе Магомеду Даудову было присвоено звание Героя Донецкой народной республики. Награду ему вручил глава республики Денис Пушилин.

