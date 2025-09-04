Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:36, 4 сентября 2025Бывший СССР

Киев и ЕС обвинили в нежелании искать мирные развязки кризиса

Галузин: У Киева и ЕС нет желания искать мирных развязок кризиса на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

У Киева и Европейского союза (ЕС) нет желания искать мирные развязки кризиса на Украине. Об этом журналу «Новые регионы России» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, интервью опубликовано на официальном сайте ведомства.

«С сожалением констатируем, что у Киева и его евроспонсоров пока отсутствует желание искать мирные развязки кризиса», — отметил дипломат.

Галузин подчеркнул, что Москва при этом согласна продолжать диалог с Киевом в Стамбуле. По его словам, Россия также готова к обсуждению повышения уровня делегаций.

Ранее Европу предупредили о тяжелых последствиях поддержки Украины. Соответствующее заявление сделал бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опасный вирус подкосил десятки российских туристов в Турции. Симптомы — сильная рвота и высокая температура

    В США захотели лишить Россию доступа к ресурсам Антарктики

    В России признали отсутствие сроков строительства «Силы Сибири-2»

    Названо имя новой Лары Крофт

    В МИД России назвали условия по гарантиям безопасности Украине

    Путин рассказал о запасах угля в России почти на тысячу лет

    Стало известно о завещавшем Неймару миллиард долларов бизнесмене

    В России оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем

    Раскрыты предложения Германии по Украине

    На острове Русский забурлит жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости