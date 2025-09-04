Галузин: У Киева и ЕС нет желания искать мирных развязок кризиса на Украине

У Киева и Европейского союза (ЕС) нет желания искать мирные развязки кризиса на Украине. Об этом журналу «Новые регионы России» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, интервью опубликовано на официальном сайте ведомства.

«С сожалением констатируем, что у Киева и его евроспонсоров пока отсутствует желание искать мирные развязки кризиса», — отметил дипломат.

Галузин подчеркнул, что Москва при этом согласна продолжать диалог с Киевом в Стамбуле. По его словам, Россия также готова к обсуждению повышения уровня делегаций.

