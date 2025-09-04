Экономика
13:40, 4 сентября 2025Экономика

Китайский рынок акций обвалился

FT: Китайский рынок акций пережил самое большое падение за пять месяцев
Вячеслав Агапов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайский рынок акций пережил самое большое падение за последние пять месяцев. Об обвале индексов сообщает Financial Times (FT).

Индекс китайских голубых фишек CSI 300 сократился на 2,5 процента. Позднее темпы падения замедлились, итоговое падение за день составило 2,1 процента. Показатель Hang Seng China Enterprises (отражает динамику китайских акций в Гонконге) упал на 1,25 процента, до 8937,1 пункта.

По мнению главы исследовательского института гонконгской Atlantis Investment Чжао Цзяня, участники рынка решили зафиксировать прибыль на фоне роста акций технологических компаний. Еще одной причиной могло стать обсуждение властями КНР мер для охлаждения фондового рынка, добавил старший стратег BNY Ви Кхун Чонг.

Как отмечает Bloomberg, в Китае обеспокоены стремительным ростом рынка, который с августа прибавил 1,2 триллиона долларов. Власти рассматривают возможное частичное снятие ограничений на короткие продажи и контроль за спекулятивной торговлей.

Сейчас в Китае фиксируют признаки перегрева, как в 2015 году, поэтому руководство хочет обеспечить более устойчивый рост, который позволил бы оживить экономику и потребительские настроения. По словам председателя CSRC У Цина, нужно обеспечить стабильность фондового рынка, пообещав закрепить «позитивный импульс», и продвигать «долгосрочные, стоимостные и рациональные инвестиции».

Ранее эксперты Bloomberg предрекали фондовому рынку Китая мрачное будущее. Аналитики заявляли, что потребление в стране остается слабым, продолжается жилищный кризис, а другие двигатели роста буксуют. Из этого был сделан вывод, что фондовый рынок вряд ли покажет какой-либо значимый рост, если власти не активизируют усилия по восстановлению экономики.

