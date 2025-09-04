Экономика
14:19, 4 сентября 2025Экономика

Курс доллара в сентябре спрогнозировали

Экономист Лобода: В сентябре курс доллара может вырасти до 85-86 рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В сентябре курс доллара может вырасти до 85-86 рублей. Такое развитие событий спрогнозировал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода, его слова приводит Bankiros.

На фоне увеличения продаж валюты Министерством финансов (в рамках бюджетного правила Минфин будет продавать средства на сумму 1,4 миллиарда вместо 300 миллионов рублей в день) риски ослабления национальной валюты должны снизиться. Создав дополнительное предложение валюты, ведомство может удержать курс в установленных коридорах, но на него по-прежнему будут влиять геополитика, санкции, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики Центробанком (ЦБ).

«Поэтому рубль сохранит колебания в диапазоне, а ключевую роль по-прежнему будут играть ожидания банков и крупных инвесторов», — добавил эксперт.

В сентябре на курс окажут влияние заседание ЦБ РФ, где ожидается снижение ключевой ставки, а также результаты переговоров по конфликту на Украине и заседание Федеральной резервной системы (ФРС) в США. В зависимости от этих факторов отечественная валюта может дешеветь к доллару до отметок в 80-84 рубля. Курс евро может вырасти до 93-96 рублей; юаня —11,15-11,3 рубля. В отдельные «окна» волатильности курс может колебаться до 78-79 или 85-86 рублей к американской валюте.

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова ранее допустила, что осенью 2025 года затяжное укрепление рубля к доллару может прекратиться, и к концу года курс американской валюты с большой долей вероятности достигнет 85-90 рублей. Факторы, которые помогли российской валюте укрепиться, уже перестают работать, а уровень расходов федерального бюджета и потребления продолжает быть высоким.

