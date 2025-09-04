МИД РФ призвал Азербайджан освободить задержанных россиян

Захарова: Москва считает важным шагом освобождение задержанных россиян

Российские власти считают, что освобождение задержанных россиян Азербайджаном стало бы важным шагом на пути к нормализации отношений между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Власти Азербайджана задержали 30 июня 35-летнего программиста из Екатеринбурга, гражданина России Александра Вайсеро.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде высказал позицию по задержаниям российских журналистов. По его словам, посол республики Рахман Мустафаев при посещении МИД России подчеркнул, что «оснований для недовольства российской стороны нет».