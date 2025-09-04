На Аляске произошло землетрясение

У Алеутских островов в США произошло землетрясение

У принадлежащих США Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6.0. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).

Поземные толчки были зафиксированы в 17:57 по московскому времени 3 сентября в 86,8 километра от населенного пункта Никольский на Аляске с населением 18 человек. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Землетрясение не стало причиной разрушений в населенном пункте.

В Афганистане в ночь на 1 сентября произошло землетрясение магнитудой 6.0. Подземные толчки зарегистрировали на востоке страны, в горной провинции Кунар, в 30 километрах от города Джелалабад, на границе с Пакистаном. Ущерб понесли несколько близлежащих округов, землетрясение в общей сложности унесло жизни 1,4 тысячи человек. Афганистан обратился к России за помощью после разрушительного землетрясения.

