На Украине рассказали о побеге жены Медведчука при помощи сотрудника СБУ Туза

Бегство жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко было спланированной операцией при участии сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Такое заключение сделало украинское издание «Следствие. Инфо».

Женщина покинула Украину незадолго до начала специальной военной операции (СВО). «(...) через несколько месяцев после происшествия (побег Марченко — прим. «Ленты.ру») с четвертого квартала 2022 начал получать зарплату в Службе безопасности Украины. Полное имя этого человека — Валерий Семенович Туз», — сказано в публикации.

По словам источника издания, Туз был двойным агентом. Сообщается, что до официального трудоустройства он сотрудничал с СБУ и помог задержать Медведчука, когда тот пытался скрыться. Отмечается, что подтвердить информацию о причастности Туза к Службе безопасности в самом ведомстве не удалось.

Через год после побега жены Медведчука СБУ заявила об аресте ее активов. В 2024 году Генеральная прокуратура Украины передала в суд уголовное дело, открытое в отношении Марченко.