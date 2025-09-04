Мир
На Западе рассказали о превращении линии снабжения ВСУ в дорогу смерти

NI: Дроны «Рубикона» превратили линии снабжения ВСУ в дорогу смерти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: РИА Новости

Ударные дроны центра «Рубикон» лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности свободно маневрировать, парализовали их логистику и превратили все линии снабжения в смертельно опасные маршруты. Об этом пишут эксперты американского журнала The National Interest (NI).

Эксперты отметили, что операторы «Рубикона» изменили тактику, регулярно используя FPV-дроны для ударов по логистическим маршрутам, колоннам техники и эвакуационным группам. Они постоянно контролировали ключевые дороги огнем, превращая любое передвижение в смертельно опасное.

«В результате подразделения ВСУ столкнулись с перебоями в снабжении, нехваткой топлива и боеприпасов, а также повышенной опасностью при ротации войск», — отмечается в статье.

По их мнению, операторы «Рубикона» смогли достичь уровня, позволяющего им выполнять задачи, которые страны НАТО возлагают на воздушно-десантные войска.

Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников. Журналист Давид Кириченко указал на работу российского подразделения беспилотников «Рубикон», которое, по его словам, значительно затрудняет украинскую логистику и представляет серьезную угрозу для ВСУ.

