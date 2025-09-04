Экономика
14:44, 4 сентября 2025Экономика

Названы способные стоить жизни при ударе молнии распространенные ошибки

Локощенко: Во время грозы не стоит прятаться под зонтом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Способные стоить жизни при ударе молнии распространенные ошибки перечислил в беседе с Пятым каналом ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Локощенко.

Во-первых, по его словам, во время непогоды не следует пользоваться мобильным телефоном. Гаджет, пояснил специалист, может притянуть молнию. Также не следует прятаться под зонтом или деревом. Оставаться на открытом пространстве — тоже плохая идея.

В случае, если поблизости нет высоких зданий, необходимо просто присесть, так как молния обычно бьет в самую высокую точку.

Также в материале приводится несколько случаев удара молнии, один из которых приключился с российским музыкантом, гитаристом популярной группы 25/17 Владимиром Крыловым. Молния ударила в его дом, вызвав сильный пожар. В результате оказалось, что по документам на таунхаусе, который сдали в эксплуатацию несколько лет назад, громоотвод есть, а в действительности его нет.

Повреждения получил блок из четырех квартир. Выгорели полностью крыша и мансардный этаж. Эта ситуация показывает, что при приемке жилья следует не упустить из внимания этот момент.

Ранее американка Шелби Миллер рассказала, что получила серьезные травмы, прикоснувшись к микроволновой печи в тот самый момент, когда в ее дом ударила молния во время грозы.

