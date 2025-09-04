Наука и техника
Новый дрон «Ветер-Х» представили на ВЭФ

КБ «Ветер» представило FPV-дрон «Ветер-Х» с дальностью более 30 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: tvzvezda.ru

Новый FPV-дрон «Ветер-Х», позволяющий выполнять задачи на дальности более 30 километров, представило конструкторское бюро (КБ) «Ветер» в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом в организации сообщили ТАСС.

Отмечается, что аппарат, который впервые демонстрируют в рамках ВЭФ, уже применяют в зоне СВО. Максимальную дальность «Ветра-Х» обеспечивает работа совместно с воздушным ретранслятором.

«В отличие от других образцов у этого FPV-дрона есть возможность параллельного использования двух каналов связи — радио плюс оптика. Кроме того, у новой модели увеличена рама для стабильного полета с грузом в любых погодных условиях», — сообщили в КБ.

Там добавили, что аппаратура управления дроном позволяет переключать каналы в полете. Это дает возможность работать в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы. Продолжительность полета с полезной нагрузкой составляет более 25 минут, а дальность — более 23 километров. Беспилотник с двумя батареями может находиться в воздухе от 50 минут. Представитель КБ подчеркнул, что воздушный ретранслятор на 80 процентов состоит из компонентов российского производства.

Ранее в сентябре стало известно, что российский беспилотник «МиС-150» сможет доставлять ударные FPV-дроны к позициям противника. Аппарат несет два-три квадрокоптера с ретрансляторами.

