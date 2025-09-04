Силовые структуры
Отцу отравившихся дихлофосом детей запросили срок в российском регионе

В Красноярском крае запросили 2 года условно отцу погибших от дихлофоса детей
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Красноярском крае гособвинение запросило два года условно для жителя поселка Красная Сопка, дети которого отравились дихлофосом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Прокурор просит признать мужчину виновным в преступлении по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Адвокат подсудимого настаивает на оправдательном приговоре, так как тот не мог догадываться о возможном отравлении детей. Сам мужчина выступил со словами «прошу строго не судить».

Оглашение приговора состоится утром 9 сентября.

Об отравлении красноярской семьи стало известно утром 21 сентября 2024 года. В этот день родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Их госпитализировали. Медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день не стало 11-летней девочки, а ночью 23 сентября — 12-летней девочки.

Позже экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила в результате токсического действия.

