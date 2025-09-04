Подписание меморандума о «Силе Сибири-2» назвали прорывом

Косачев: Меморандум о газопроводе в КНР является четким геополитическим сигналом

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев назвал прорывным недавний саммит лидеров России, Китая и Монголии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийн Хурэлсуха, на котором был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопроводов «Сила Сибири- 2» и «Союз Восток». Его точку зрения приводит ТАСС.

Политик отметил, что речь идет в том числе о важнейшем факторе глобальной повестки, причем не только в энергетической сфере, поскольку был послан четкий геополитический сигнал о том, с каким именно направлением связывает свое развитие Россия как минимум на десятилетия.

«Фактически западное направление признано бесперспективным, и никакого "прозрения" или "отрезвления" в Европе Москва больше не ожидает, реализуя проект, по масштабу сравнимый со значением советско-западноевропейского проекта "Газ — трубы"», — полагает в этой связи сенатор.

«Сделка века» — «Газ — трубы», в рамках которой речь шла о ежегодных поставках трех миллиардов кубометров природного газа в Западную Германию и экспорте немецких труб большого диаметра в обратном направлении, была заключена в 1970 году. Еще до запуска газопровода, в 1972-м, а также в 1974 и 1979 годах подписывались новые соглашения об увеличении объемов поставок. В 1981-м стороны уже в четвертый раз договорились об их расширении — еще на восемь миллиардов кубометров газа в год. В дальнейшем их объемы продолжали расти, что во многом помогло ФРГ справиться с экономическими проблемами, вернув конкурентоспособность ее тяжелой промышленности.

Говоря о «Силе Сибири-2» российские власти отмечают, что обязывающий меморандум, о котором ранее сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, предстоит дорабатывать. По словам главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева, тематикой документа стали основные параметры, то есть сам маршрут газопровода через Монголию и предполагаемые перспективные объемы поставок — 50 миллиардов кубометров, а вопросы строительства «Сила Сибири-2» и его финансирования будут решаться в 2026 году.