В России признали отсутствие сроков строительства «Силы Сибири-2»

Глава Минэнерго Цивилев назвал вопрос сроков «Силы Сибири-2» темой 2026 года

Вопросы сроков строительства и финансирования газопровода «Сила Сибири-2» из России в Китай будут решаться только в следующем году. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, передает «Интерфакс».

Он признал, что подписанный обязывающий меморандум, о котором ранее сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, необходимо дорабатывать. Пока что тематикой документе стали основные параметры, то есть сам маршрут газопровода через Монголию и предполагаемые объемы — 50 миллиардов кубометров.

«Сейчас мы будем переходить к активной работе по доработке этого проекта, и тогда уже сможем сказать конкретно о сроках и финансах этого проекта», — уточнил министр. По его словам, без подписания документа дальнейшая работа не имела смысла, а теперь российская сторона получила возможность дорабатывать схему.

