Поклонская составила список виновных в «трагедии Украины» и назвала первого из их числа

Поклонская составила список виновных в происходящем на Украине

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская составила список лиц, виновных, по ее мнению, в трагедии украинского народа. Об этом она сообщила в Telegram.

Речь идет о тех государственных деятелях Украины, которые смогли избежать наказания, пояснила она. Вероятно, имеются в виду чиновники разных рангов, поскольку пока Поклонская назвала лишь одну фамилию — бывшего врио президента страны Александра Турчинова.

Она напомнила, что именно Турчинов начал военную операцию в Донбассе — так называемую антитеррористическую операцию. «В отношении крымчан он не смог ничего сделать, так как мы провели референдум и попросили защиты у Российского государства», — отметила она.

Ранее на Украине произошла расправа над бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием — такой же пост некогда занимал и Турчинов. Парубий был активным участником Майдана и являлся его комендантом. В 2014 году Парубий непродолжительное время был секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны.