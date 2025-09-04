Россиянам назвали лучшее время для покупки зимних шин

Компания КИТ: В России стартовал горячий период для приобретения зимних шин

В России стартовал горячий период для приобретения зимних шин, предупредили эксперты транспортной компании КИТ. Такое лучшее время для покупки резины специалисты назвали в разговоре с «Лентой.ру».

По словам экспертов, лучше всего позаботиться о зимних шинах стоит в начале осени. Именно в этот период магазины предлагают наиболее выгодные условия и широкий ассортимент. К октябрю-ноябрю популярные модели и размеры шин быстро раскупаются, остаются только те, которые менее востребованы, отметили в компании.

Откладывать покупку зимней резины до момента, когда температура опустится ниже семи градусов тепла, достаточно рискованно. Это не только создает опасность для автомобиля, но и может привести к штрафам. За использование летней резины зимой водитель может получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей транспортная компания КИТ

«По итогам августа спрос на перевозку шин по сравнению с июлем, по нашим данным, вырос в целом по стране на 33,2 процента. Также мы фиксируем рост популярности этой услуги и по сравнению с августом прошлого года — на 9,3 процента. Мы понимаем, что своевременная доставка, а значит, и смена резины — это не просто вопрос комфорта, но и безопасность на дорогах», — сообщила исполнительный директор КИТ Ирина Миронова.

Также специалисты отметили, что в России наибольшим спросом пользуются шины для легковых автомобилей самого популярного радиуса — 15-16 дюймов. На их долю приходится 45 процентов заказов. Чуть меньше, по данным КИТ, отправляют шины 17-18 дюймов — 43 процента, а в 12 процентах случаев отправляют шины R13-14.

Ранее стало известно, что выпуск шин для легковых автомобилей в России во втором квартале оказался близок к историческому минимуму. Участники отрасли отмечают, что главной причиной стало резкое сокращение спроса и заполнение складов.

