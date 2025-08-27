Производство шин в России подошло к историческому минимуму

«Ъ»: Во втором квартале выпуск легковых шин в России оказался близок к минимуму

Выпуск шин для легковых автомобилей в России во втором квартале оказался близок к историческому минимуму, сократившись на 18,9 процента, до 7,39 миллиона единиц. Об этом со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает «Коммерсантъ».

По сравнению с первым кварталом производство упало на 10,5 процента. Участники отрасли отмечают, что главной причиной стало резкое сокращение спроса и заполнение складов.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объясняет растущее нежелание автовладельцев менять резину стремлением сэкономить на фоне падающих доходов. В свою очередь, гендиректор «Кордианта» Вадим Володин указывает, что повлиять могли аномальная весна с перепадами температур и падение продаж новых автомобилей.

По его словам, прогнозы для производителей шин напрямую связаны с планами автозаводов, а поскольку те переходят или планируют переход на четырехдневную рабочую неделю, то позитивных настроений нет.

Володин добавил, что проблемы таксопарков вынуждают их «докатывать» старые шины или же переходить на более дешевую продукцию из Китая, которая активно заходит на рынок. За отчетный период поставки из-за рубежа выросли на 11 процентов, до 5,4 миллиона штук, хотя это и на 26 процентов меньше, чем в первом квартале.

В ЦРПТ отмечают, что розничные продажи шин в денежном выражении во втором квартале упали на 14,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, но выросли на 35,4 процента в сравнении с первым кварталом. Источник предположил, что причиной такой динамики стали хорошие скидки, которые продавцы давали для разгрузки складов.

