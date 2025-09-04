Наука и техника
Популярные заменители сахара оказались ускорителями старения мозга

Neurology: Искусственные подсластители способствуют снижению когнитивных функций
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bauwimauwi / Shutterstock / Fotodom

Некоторые искусственные подсластители могут быть связаны с ускоренным снижением когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Neurology.

В эксперименте приняли участие более 12 тысяч взрослых, которых наблюдали в течение восьми лет. Те, кто потреблял больше всего низко- и некалорийных подсластителей, теряли память и скорость мышления на 62 процента быстрее, чем участники с минимальным их употреблением. Это соответствует дополнительным полутора годам естественного старения мозга. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с диабетом и у участников моложе 60 лет.

Наибольшие риски были связаны с аспартамом, сахарином, ацесульфамом-K, эритритом, сорбитом и ксилитом, которые часто встречаются в диетических газировках, энергетиках, йогуртах и низкокалорийных десертах. Исключением оказался только тагатоз — его влияние на когнитивные функции обнаружено не было.

Авторы подчеркивают, что их работа показывает лишь связь, но не доказывает причинность, и призывают к дополнительным исследованиям. Однако уже сейчас выводы заставляют задуматься о том, насколько безвредны «здоровые» альтернативы сахару.

Ранее ученые назвали физическую активность одним из самых доступных способов замедлить биологическое старение. Регулярные тренировки могут влиять на «эпигенетические часы» организма, снижая его истинный биологический возраст.

