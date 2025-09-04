Наука и техника
06:30, 4 сентября 2025Наука и техника

Назван простой способ замедлить биологическое старение

Aging: Регулярные физические нагрузки могут замедлять «эпигенетические часы»
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Физическая активность способна работать как настоящий геропротектор, влияя не только на общее здоровье, но и на биологический возраст. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в журнале Aging, где ученые проанализировали результаты десятков исследований на людях и животных.

Оказалось, что регулярные тренировки могут замедлять «эпигенетические часы» — молекулярные механизмы, по которым определяется истинный биологический возраст организма. Особенно выраженные изменения наблюдаются в крови и скелетных мышцах, где у активных людей фиксировалось «омоложение» клеточных структур.

При этом эффект тренировок оказался не одинаковым: он зависел от уровня физической подготовки и индивидуальных особенностей, а также от органов, где происходили изменения. Например, у мышей с хорошей выносливостью замедление биологического старения отмечали не только в мышцах, но и в сердце, печени и жировой ткани.

Специалисты отмечают, что спорт нельзя считать универсальной «панацеей от старости», но накопленные данные позволяют рассматривать его как один из самых доступных и эффективных способов продлить активное долголетие. Теперь ученым предстоит понять точные молекулярные механизмы этого воздействия и научиться персонализировать программы упражнений.

Ранее исследователи сообщили, что рост продолжительности жизни остановился. Если в первой половине XX века каждое новое поколение прибавляло в среднем по пять с половиной месяцев, то для родившихся после 1939 года этот показатель сократился до двух с половиной месяцев жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
