Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:52, 2 сентября 2025Наука и техника

Рост продолжительности жизни людей остановился

PNAS: Рост продолжительности жизни людей замедлился после 1939 года
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mario Heller / Globallookpress.com

Резкий рост продолжительности жизни, который наблюдался в первой половине XX века, больше не повторится. К такому выводу пришли исследователи из Университета Висконсин–Мэдисон, Института демографических исследований Макса Планка и французского Института демографических исследований. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали данные о смертности в 23 странах с высоким уровнем дохода и низкой смертностью. Они показали, что поколения, рожденные после 1939 года, не достигнут отметки в 100 лет в среднем. Если в начале XX века продолжительность жизни росла на пять с половиной месяцев с каждым новым поколением, то после 1939 года — лишь на два с половиной–три с половиной месяца.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Сегодня
Фармацевтический провал. В препаратах против диабета выявили потенциально опасные примеси. Чем это грозит пациентам?
Фармацевтический провал.В препаратах против диабета выявили потенциально опасные примеси. Чем это грозит пациентам?
18 августа 2025

Авторы подчеркивают: наибольшие успехи прошлого были связаны с резким снижением младенческой смертности благодаря медицине и улучшению условий жизни. Сегодня детская смертность и так крайне низкая, а улучшения в старших возрастах не способны обеспечить такой же скачок долголетия.

При этом исследователи отмечают, что прогнозы не могут быть абсолютно точными. Неожиданные события, такие как пандемии, новые медицинские технологии или социальные изменения, могут изменить траекторию будущей продолжительности жизни.

В марте 2025 года, ученые назвали ключевые факторы, которые влияют на продолжительность жизни. Исследование показало: образ жизни и окружающая среда оказывают гораздо более сильное воздействие на долголетие, чем генетика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если я жив, то хорошо!» Путин встретился с европейским лидером и ответил на «не очень приятный вопрос»

    Максим Фадеев закрыл свой лейбл

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    Ценам на съемное жилье в Москве предрекли рост

    Предсказан массовый наплыв россиян в Китай

    Звездная стилистка назвала самую модную обувь на осень

    Россиянина продали за 50 килограммов колбасы

    В российском регионе заявили о стабилизации поставок бензина

    В российском городе активизировались летучие мыши

    В Кремле ответили на вопрос о войсках Китая на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости