10:24, 4 сентября 2025Силовые структуры

Проверка после крушения самолета пройдет в российском регионе

В Рязанской области прокуратура начала проверку после крушения самолета
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Рязанской области прокуратура начала проверку после крушения самолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, утром 4 сентября около села Зимарово Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет. По результатам проверки будут приняты меры. На место выехал прокурор.

О крушении самолета Х-32 «Бекас» стало известно ранее 4 сентября. Сообщалось, что на борту находился только пилот — он, по предварительным данным, получил несовместимые с жизнью травмы. Самолет был задействован в обработке полей.

