Путин посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке

Путин во Владивостоке открыл первый филиал Национального центра «Россия»

Президент России Владимир Путин посетил филиал Национального центра «Россия» во время визита во Владивосток. Кадры с посещения российским лидером филиала опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

С посещения филиала центра началась рабочая программа президента на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства приехал на причал на автомобиле Aurus, на катере «Ураган» его встретил капитан корабля. Затем на катере Путин отправился на остров Русский, где и находится филиал Национального центра «Россия». Он размещен в здании Владивостокского океанариума.

Экспозиция позволит узнать о богатой истории, достижениях и перспективах развития Приморского края. Одновременно выставку смогут посетить до 500 человек. Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента для демонстрации главных достижений страны, укрепления национальной идентичности и развития профессиональных навыков у детей и молодежи.

3 сентября сообщалось, что Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В ходе мероприятий президент примет участие в обсуждении развития Дальневосточного федерального округа. Поездка продлится два дня. Президент также планирует участвовать в пленарном заседании ВЭФ, которое состоится 5 сентября. Помимо этого, запланирована встреча Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Форум проходит с 3 по 6 сентября.