Рок-группа Radiohead сыграет концерты впервые за семь лет

Британская рок-группа Radiohead впервые за семь лет сыграет новые концерты — они состоятся в конце 2025 года. Об этом сообщается на сайте коллектива.

Отмечается, что первые выступления пройдут на 15-тысячной арене Movistar Arena в Мадриде с 4 по 8 ноября.

Кроме того, рок-группа сыграет в Лондоне, Болонье и Копенгагене. Заключительная серия выступлений состоится в Берлине с 8 по 12 декабря.

