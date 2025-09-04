Культура
03:27, 4 сентября 2025Культура

Radiohead сыграет концерты впервые за семь лет

Рок-группа Radiohead сыграет концерты впервые за семь лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Том Йорк

Том Йорк. Фото: Mairo Cinquetti / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Британская рок-группа Radiohead впервые за семь лет сыграет новые концерты — они состоятся в конце 2025 года. Об этом сообщается на сайте коллектива.

Отмечается, что первые выступления пройдут на 15-тысячной арене Movistar Arena в Мадриде с 4 по 8 ноября.

Кроме того, рок-группа сыграет в Лондоне, Болонье и Копенгагене. Заключительная серия выступлений состоится в Берлине с 8 по 12 декабря.

6 июля Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз устроили грандиозное десятичасовое шоу Back to the Beginning, собравшись вместе впервые за 20 лет. Концерт прошел в британском Бирмингеме. Из-за болезни фронтмен группы во время шоу сидел на черном крылатом троне.

