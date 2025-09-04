Ценности
17:26, 4 сентября 2025Ценности

Раскрыты подробности о похоронах Джорджо Армани

ANSA: Похороны модельера Джорджо Армани пройдут в закрытом формате
Екатерина Ештокина

Фото: Stefano Rellandini / File Photo / Reuters

Раскрыты подробности о похоронах модельера Джорджо Армани. Их приводит агентство ANSA.

«В соответствии с желанием Армани похороны пройдут в закрытом формате», — говорится в сообщении.

Известно, что прощание с модельером пройдет в Милане 6 сентября и 7 сентября с 9:00 до 18:00 по местному времени.

О том, что итальянский модельер Джорджо Армани ушел из жизни, стало известно 4 сентября.

Джорджо Армани — итальянский модельер, родившийся в городе Пьяченце в 1934 году. Вернувшись из армии, он устроился в главный универмаг Милана Rinascente оформителем витрин и продацом-консультантом. 24 июля 1975 года на свет появился одноименный бренд Giorgio Armani со штаб-квартирой в Венеции. Итальянский модный дом Giorgio Armani существует по сей день и пользуется популярностью у состоятельных людей.

    Все новости