Развеян миф об опасности яблочного сока

PLOS One: Cлюна человека эффективнее защищает полость рта, чем предполагалось

Долгое время считалось, что фруктовые соки, особенно яблочный, быстро разрушают зубную эмаль. Однако исследование Университета Портсмута показало: слюна человека гораздо эффективнее защищает полость рта, чем предполагалось. Результаты опубликованы в PLOS One.

В эксперименте 32 добровольца полоскали рот яблочным соком и водой. Ученые замеряли, как меняется способность слюны образовывать защитную пленку на зубах. Оказалось, что яблочный сок действительно временно нарушает эту функцию, но уже через 10 минут слюна полностью восстанавливает свои свойства. Вода же вызывала еще большее повреждение защитного слоя, хотя и ненадолго.

Исследователи выяснили и детали: под воздействием сока снижается уровень некоторых иммунных белков слюны, но главный белок — муцин, который отвечает за смазку и защиту зубов, остается стабильным. Это открывает путь к созданию новых зубных паст и ополаскивателей, которые смогут усиливать естественные механизмы защиты.

Авторы подчеркивают: один стакан яблочного сока не представляет угрозы, но постоянное его употребление или частые «маленькие глотки» в течение дня действительно могут нанести вред. Поэтому после кислых и сладких напитков лучше прополоскать рот водой и дать слюне время восстановить защиту.

В июле ученые сообщили о неожиданной пользе свекольного сока: он оказался способен снижать давление у пожилых людей за счет изменения микробиома полости рта.