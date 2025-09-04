Роскачество выявило несоответствие ряда брендов спагетти ГОСТу

Роскачество выявило несоответствие трех брендов спагетти требованиям ГОСТа

Три бренда спагетти, представленных на российском рынке, не соответствуют требованиям ГОСТа в отношении этого вида продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роскачества.

Речь идет о спагетти торговых марок «Ашан», Ozon fresh и Baisad. В продукции этих брендов аналитики ведомства обнаружили критичное превышение доли муки из мягкой пшеницы, которое составило более 25 процентов. Оптимальным уровнем считаются значения не выше 5 процентов.

Таким образом, доля муки из мягкой пшеницы в продукции вышеуказанных марок оказалась примерно в пять раз выше нормы. В результате столь значительного превышения спагетти после варки могут слипнуться, резюмировали в Роскачестве. Подобную продукцию можно употреблять в пищу, она является безопасной. Однако вкусовые свойства таких спагетти оставляют желать лучшего.

В продукции Ozon fresh сотрудники ведомства также выявили недостоверность маркировки. Так, в спагетти этой марки массовая доля белка и жира не соответствует фактической. Последнее также относится к продукции бренда Baisad, заключили в Роскачестве.

В начале 2025 года сотрудники ведомства обнаружили нарушения у нескольких российских производителей зефира. Проверку качества не прошла продукция брендов «Белевский зефир» (Тульская область) и «Лянеж» (Санкт-Петербург). В продукции этих марок специалисты выявили определенные проблемы с микробиологическими показателями. До этого Роскачество проверило 20 брендов пряников, и оказалось, что ни одна из них не претендует на знак качества, а ГОСТу и требованиям законодательства соответствуют лишь семь. В некоторых марках специалисты нашли канцероген и пестициды.