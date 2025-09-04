Россия резко увеличила ввоз одного вида продукции из Эквадора

РИА Новости: Поставки эквадорских бананов в Россию выросли на четверть

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы поставок эквадорских бананов на российский рынок увеличились на четверть в сравнении с тем же периодом 2024-го в физическом выражении. О резком росте импорта этого вида продукции из латиноамериканской страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) Эквадора.

За отчетный период в РФ из этого государства завезли в общей сложности 749,2 тысячи тонн бананов. Совокупная стоимость поставок составила 400 миллионов долларов, уточнили в эквадорском регуляторе. В денежном выражении отгрузки увеличились на пятую часть год к году.

В результате российские импортеры почти полностью ликвидировали произошедшую в первом полугодии прошлого года просадку в закупках. Отгрузки этого вида продукции из Эквадора в РФ в январе-июне фактически вернулись на средний уровень 2020-2023 годов. Наращивание импорта позволило России закрепить за собой статус крупнейшего покупателя бананов из латиноамериканской страны. За год доля РФ увеличилась на 2,5 процентного пункта — с 19,1 до 21,6 процента.

В январе-августе 2024 года поставки эквадорских бананов на российский рынок сократились до минимальных с 2012-го 776 тысяч тонн. Подобная динамика была обусловлена выявленной в плодах опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. На этом фоне Россельхознадзор ввел временный запрет на импорт бананов с пяти эквадорских предприятий. Российские ретейлеры, уточнял «Коммерсантъ», тогда захотели снизить зависимость от поставок этой продукции из латиноамериканской страны.