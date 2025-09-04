Забота о себе
20:29, 4 сентября 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от одной связанной с кофе привычки

Кардиолог Щербак: Кофе на голодный желудок повышает риск гастрита
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кофе не рекомендуется пить сразу после пробуждения, отметила кардиолог Анастасия Щербак. От этой связанной с популярным напитком привычки она предостерегла в беседе с «Газетой.Ru».

Врач объяснила, что после пробуждения в организме достаточно высок уровень гормона кортизола. Если проснуться и сразу выпить кофе, его бодрящий эффект будет слабее, а риск раздражения слизистой желудка — выше. Щербак добавила, что кофе на голодный желудок может также вызывать изжогу, боли в верхней части живота и со временем повысить риск гастрита или язвенной болезни, предупредила Щербак.

«По данным гастроэнтерологических рекомендаций, оптимальное время для первой чашки кофе — через 1,5–2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается и кофеин начинает работать эффективнее», — отметила доктор. Она рекомендовала сочетать кофе с завтраком или с небольшим перекусом и не превышать суточную дозу напитка в 400 миллиграммов для взрослых, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о способах взбодриться без кофе после бессонной ночи. По ее словам, восполнить энергию помогут фрукты и овощи.

