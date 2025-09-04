Россиянин бросал бутылки из окна и пробил голову шестилетнему ребенку

В петербургском Красном Селе мужчина бросал бутылки из окна и пробил голову шестилетнему ребенку. Об этом стало известно «Фонтанке».
По сведениям издания, россиянин швырял бутылки с высоты в прохожих. Очевидцы вызвали к дому по Кингисеппскому шоссе сотрудников полиции. Хулигана задержали.
Спустя день в правоохранительные органы поступила информация из больницы о том, что к медикам доставили шестилетнего мальчика с ушибленной раной головы.
Мать пострадавшего пояснила, что травму несовершеннолетний получил из-за брошенной из окна бутылки.
В отношении 34-летнего жителя Красного Села возбудили уголовное дело.
