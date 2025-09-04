Путешествия
Россиянка развенчала самые абсурдные мифы о Северной Корее

Алина Черненко

Фото: Pablo Bonfiglio / Getty Images

Российская тревел-блогерша Анна Селю побывала в Северной Корее и развенчала самые абсурдные мифы об этой стране. Ее наблюдениями поделился Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!»

Первый миф, о котором рассказала путешественница, — о запрете на ношение в КНДР солнечных очков. По ее словам, сами корейцы об этом ничего не слышали, а на улицах полно людей, которые используют этот аксессуар.

Во-вторых, Селю отметила, что в Северной Корее не отправляют людей в трудовые лагеря за продажу хот-догов. Она добавила, что это блюдо присутствует в меню закусочных, пабов и ресторанов.

Россиянка также опровергла миф о том, что в КНДР есть только семь-десять одобренных партией видов причесок. «На самом деле в парикмахерских висят плакаты с образцами причесок, чтобы клиентам не приходилось долго объяснять. Если же человек хочет что-то другое, то его без проблем подстригут. Но! Стрижка не должна выглядеть вызывающе. В СССР было точно так же», — пояснила она.

Запрет на синие джинсы в стране действительно существует, а вот в кроссовках и кедах корейцам, по словам путешественницы, ходить разрешается. Кроме того, жителям КНДР «крайне желательно» носить значок с изображением вождя, чтобы показать лояльность.

«Значки выдаются работодателем, которым является государство. Каждый трудящийся должен бережно хранить значок, но иногда они приходят в негодность, и тогда человеку просто выдают новый. В крайнем случае, сделают выговор, если быстро ушатал свой значок», — поделилась автор.

Ранее российским туристам в Северной Корее рассказали о строгих и необычных правилах поведения во время пребывания в стране. Так, одна из отдохнувших там соотечественниц призналась, что гид запретил им фотографировать неопрятных прохожих, а также трущобы и новостройки.

