Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:50, 4 сентября 2025Экономика

Российским кассирам предложили новую работу

Стасишин предложил кассирам работать на стройках ради высокой зарплаты
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Российские кассиры могут пойти работать на стройки ради более высокой зарплаты. Новую работу сотрудникам магазинов предложил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает РИА Новости.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы Минпромторга Роман Чекушев отметил, что ретейлеры в России активно устанавливают кассы самообслуживания и сокращают количество кассиров в магазинах. В ответ Стасишин заявил, что кассиры могут перейти на стройки и увеличить свой доход.

«Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте, зарплаты на стройках больше. Коллеги, больше внедряйте цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет в стройку», — заявил замглавы ведомства.

Ранее директор Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко заявил, что через 10-15 лет в России начнется массовая роботизация строек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Телеведущая высказалась об откровенном наряде дочери Ким Кардашьян на прогулке в Риме

    Живущий в США журналист-иноагент назвал себя патриотом России

    Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию

    Москалькова раскрыла условие Киева для возвращения жителей Курской области с Украины

    Дроны заполонят небо над одним российским городом

    Российским кассирам предложили новую работу

    В России предложили простить долги за «коммуналку» некоторым категориям населения

    Названо преимущество Т-90М перед Т-80

    Участники «коалиции желающих» проинформировали Трампа по итогам переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости