Российским кассирам предложили новую работу

Российские кассиры могут пойти работать на стройки ради более высокой зарплаты. Новую работу сотрудникам магазинов предложил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает РИА Новости.
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы Минпромторга Роман Чекушев отметил, что ретейлеры в России активно устанавливают кассы самообслуживания и сокращают количество кассиров в магазинах. В ответ Стасишин заявил, что кассиры могут перейти на стройки и увеличить свой доход.
«Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте, зарплаты на стройках больше. Коллеги, больше внедряйте цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет в стройку», — заявил замглавы ведомства.
Ранее директор Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко заявил, что через 10-15 лет в России начнется массовая роботизация строек.