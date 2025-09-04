Российским кассирам предложили новую работу

Стасишин предложил кассирам работать на стройках ради высокой зарплаты

Российские кассиры могут пойти работать на стройки ради более высокой зарплаты. Новую работу сотрудникам магазинов предложил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает РИА Новости.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы Минпромторга Роман Чекушев отметил, что ретейлеры в России активно устанавливают кассы самообслуживания и сокращают количество кассиров в магазинах. В ответ Стасишин заявил, что кассиры могут перейти на стройки и увеличить свой доход.

«Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте, зарплаты на стройках больше. Коллеги, больше внедряйте цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет в стройку», — заявил замглавы ведомства.

Ранее директор Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко заявил, что через 10-15 лет в России начнется массовая роботизация строек.