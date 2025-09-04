Российского подростка увезли с инфарктом и инсультом после тренировки в фитнес-клубе

В Екатеринбурге 17-летнего подростка с инфарктом и инсультом увезли на машине скорой помощи после тренировки в фитнес-клубе ReGym. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Сотрудники тренажерного зала пояснили, что школьник занимался в этом клубе с разрешения родителей около двух лет.

В день случившегося он, выполнив упражнения в зале, отправился в раздевалку. Спустя некоторое время работники фитнес-клуба зашли туда и увидели, что подростку плохо.

«Он стал падать, бессвязная речь, правая рука не сжималась в кулак. Мы пригласили компетентного тренера и сразу вызвали скорую помощь, а также позвонили маме», — разъяснили сотрудники.

Управляющая ReGym Алена Карпинская отметила, что врачи на протяжении часа не приезжали на вызов.

Близкие старшеклассника рассказали, что он уже восемь лет занимается карате, также юноша решил открыть для себя новый вид спорта — тяжелую атлетику. Он не пил, не курил и ничего не употреблял, со здоровьем до этого проблем не было.

