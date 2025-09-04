Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 4 сентября 2025Россия

Российского подростка увезли с инфарктом и инсультом после тренировки в фитнес-клубе

В Екатеринбурге подростка увезли с инфарктом и инсультом после тренировки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге 17-летнего подростка с инфарктом и инсультом увезли на машине скорой помощи после тренировки в фитнес-клубе ReGym. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Сотрудники тренажерного зала пояснили, что школьник занимался в этом клубе с разрешения родителей около двух лет.

В день случившегося он, выполнив упражнения в зале, отправился в раздевалку. Спустя некоторое время работники фитнес-клуба зашли туда и увидели, что подростку плохо.

«Он стал падать, бессвязная речь, правая рука не сжималась в кулак. Мы пригласили компетентного тренера и сразу вызвали скорую помощь, а также позвонили маме», — разъяснили сотрудники.

Управляющая ReGym Алена Карпинская отметила, что врачи на протяжении часа не приезжали на вызов.

Близкие старшеклассника рассказали, что он уже восемь лет занимается карате, также юноша решил открыть для себя новый вид спорта — тяжелую атлетику. Он не пил, не курил и ничего не употреблял, со здоровьем до этого проблем не было.

Ранее стало известно, что в Амурской области у 16-летнего школьника случился инфаркт на тренировке.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    Ермак и Умеров встретились в Париже с Уиткоффом

    Планировавшего отравление сотрудников российского ОПК мужчину отправили в психбольницу

    Захарова раскрыла секрет своей популярности в Китае

    Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

    Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

    Объяснены причины панического страха заболеть раком

    Кризис в одном сегменте российского авторынка усугубился

    НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

    Захарова объяснила отсутствием логики слова президента Финляндии о ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости