01:19, 4 сентября 2025Наука и техника

Рядом с Землей пролетел большой астероид

ИКИ РАН: Астероид размером с челябинский метеорит пролетел в 200 тыс км от Земли
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Астероид размером с челябинский метеорит в среду, 3 сентября, пролетел внутри лунной орбиты в 200 тысячах километрах от Земли. Об этом сообщает на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Отмечается, что астероид 2025 QD8 размером 22 метра пролетел внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей на минимальное расстояние примерно в 18:00 по московскому времени.

По словам ученых, объект впервые заметили 18 августа 2025 года, ранее о нем не было известно. В институте уточнили, что на сегодняшний день камень все еще находится внутри орбиты Луны.

В начале августа ученые из Университета Джорджии (UGA) рассказали о метеорите, который упал на Землю в конце июля. Камень, который пробил крышу дома жителя штата Джорджии, оказался старше Земли — его возраст составил 4,5 миллиарда лет.

