Сальдо назвал число погибших от действий ВСУ детей

Сальдо: С начала украинского конфликта в Новороссии погибли более 400 детей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сначала украинского конфликта в Новороссии от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли более 400 детей, западная пресса об этом умалчивает. Такое число назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«На самом-то деле и в Донбассе, и уже сейчас в Новороссии, в наших областях с начала конфликта погибло, более 400 детей погибло, они убиты. Но об этом западная пресса умалчивает… Та же пресса закрывает глаза западная на то, что происходит с детьми, находящимися в наших территориях. И раздувает проблему, которой, собственно говоря, особой нет», — заявил Сальдо.

По его словам, после того, как первая леди США Мелания Трамп передала президенту России Владимиру Путину письмо о судьбе украинских детей, жители Донбасса начали писать ей ответные письма, рассказывая о ситуации в своем регионе. Губернатор выразил уверенность, что супруга американского президента обратит на них внимание «не так, как это делают западные журналисты».

Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Мелании Трамп стоит встать на защиту детей на Украине и спасти их от рук режима президента Владимира Зеленского.

