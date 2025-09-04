Силовые структуры
Смеющиеся дети делали «шашлык» на Вечном огне и попали на видео

В Курске дети жгли ветки на Вечном огне и распевали песни про шашлык
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Курске засняли на видео, как дети жгли ветки в Вечном огне и распевали песни про шашлык. Ролик опубликовал Telegram-канал «Секундочку».

На записи показано, как дети, которым на вид около десяти лет, находясь в парке Героев гражданской войны, держат палки над Вечным огнем. При этом один из мальчиков напевает «шашлык, шашлычок, шашлычочек».

Полицейские уже установили личности ребят с записи, уточнили «Ленте.ру» в ГУ МВД России по региону. В настоящее время началась проверка. Действиям детей и их родителям будет дана правовая оценка.

Ранее в Чувашии подростки заплевали Вечный огонь шелухой от семечек.

