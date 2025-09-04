Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:13, 4 сентября 2025Россия

Отомстивших отцу возможного преступника россиян похвалили и назвали гражданским обществом

Член СПЧ Ахмедова похвалила россиян, отомстивших отцу возможного преступника
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Общественный деятель, член СПЧ Марина Ахмедова похвалила и назвала «взрослым гражданским обществом» жителей Щелково, отомстивших в интернете отцу возможного преступника. Пост с похвалой в адрес россиян она опубликовала в Telegram.

Как рассказала Ахмедова, жители города скоординировались и создали чат, в котором обсудили способ мести отцу подростка Радика С., который может быть причастен к избиению до смерти другого жителя города, члена «Русской общины» Арсения Ерошевича.

Общественница сообщила, что горожане обрушили рейтинг ресторану отца предполагаемого участника нападения. «В меру своих возможностей мы пытаемся усложнить жизнь этой семье», — приводит она слова одной из участниц интернет-рейда.

Кашеварова добавила, что жители Щелково устроили интернет-месть, так как считают, что семья Радика могла вывезти его за границу и спрятать от правосудия.

Конфликт между футболистами команд «Русская община» и «Дизель» произошел в Щелково 18 августа. Словесная перепалка переросла в жесткую потасовку. После драки Ерошевича госпитализировали, однако спасти не смогли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

    Деталь во внешнем виде Джейсона Момоа на кинофестивале в Венеции вызвала споры в сети

    Спецназовец обратился к россиянам после сообщений о диверсантах в 250 километрах от Москвы

    ЦБ рекордно поднял курс доллара

    Россия обвинила ВСУ в попытке выдать уничтоженную «Искандером» цель за гуманитарную миссию

    В России оценили урон от торговых войн

    Медузы снова заблокировали АЭС во Франции

    В Москве робот-доставщик остановил Aurus с мигалками и попал на видео

    Живущий в США журналист-иноагент назвал одно из неприятных открытий эмиграции

    Карл III рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости