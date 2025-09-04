Отомстивших отцу возможного преступника россиян похвалили и назвали гражданским обществом

Член СПЧ Ахмедова похвалила россиян, отомстивших отцу возможного преступника

Общественный деятель, член СПЧ Марина Ахмедова похвалила и назвала «взрослым гражданским обществом» жителей Щелково, отомстивших в интернете отцу возможного преступника. Пост с похвалой в адрес россиян она опубликовала в Telegram.

Как рассказала Ахмедова, жители города скоординировались и создали чат, в котором обсудили способ мести отцу подростка Радика С., который может быть причастен к избиению до смерти другого жителя города, члена «Русской общины» Арсения Ерошевича.

Общественница сообщила, что горожане обрушили рейтинг ресторану отца предполагаемого участника нападения. «В меру своих возможностей мы пытаемся усложнить жизнь этой семье», — приводит она слова одной из участниц интернет-рейда.

Кашеварова добавила, что жители Щелково устроили интернет-месть, так как считают, что семья Радика могла вывезти его за границу и спрятать от правосудия.

Конфликт между футболистами команд «Русская община» и «Дизель» произошел в Щелково 18 августа. Словесная перепалка переросла в жесткую потасовку. После драки Ерошевича госпитализировали, однако спасти не смогли.