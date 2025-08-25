Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 25 августа 2025Россия

Футболист из «Русской общины» умер после жестокого избиения под Москвой. Движение обратилось к высокопоставленным силовикам

Футболист из «Русской общины» Ерошевич умер после жестокого избиения под Москвой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Chasovitin/ Globallookpress.com

После жестокого избиения под Москвой скончался 20-летний Арсений Ерошевич — футболист любительского клуба «Русская община Щелково». После этого движение записало видеообращение, адресованное высокопоставленным силовикам.

На видео сторонники «Русской общины» выразили недовольство статусом двоих фигурантов, которые пока что проходят по данному делу как свидетели. Также общественники заявили, что к смерти Ерошевича в подмосковном Щелково может быть причастно этническое сообщество.

На фоне произошедшего с соратником «Русская община» обратилась к главам силовых ведомств. Активисты движения попросили их разобраться в обстоятельствах происшествия.

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Некоторых участников драки под Москвой уже задержали

Уже известно о четверых задержанных из-за драки в Щелково, расследование продолжается. В частности, в Обнинске нашли одного из лидеров «Русской общины», Руслана Денисова. Мужчину обвиняют в вымогательстве более одного миллиона рублей.

Помимо этого, в прокуратуре Подмосковья сообщили, что еще одним нападавшим оказался 32-летний горожанин. Он уже обвинен в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Зачинщиком же произошедшего назван игрок из противоборствующего клуба. По данным канала «Подмосква», спортсмен после инцидента все еще остается на свободе. Молодой человек якобы продолжает снимать ролики для соцсетей из своей элитной квартиры.

Приезжий, как отмечается, является игроком футбольного клуба «Дизель». Большая часть команды представлена выходцами из стран СНГ и с Кавказа.

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

За жизнь 20-летнего россиянина боролись несколько дней

Конфликт между футболистами команд «Русская община» и «Дизель» произошел 18 августа. Словесная перепалка быстро переросла в жесткую потасовку, в ходе которой приезжие напали на одного игрока. Видео с избиением позднее распространили члены «Русской общины».

На представленном ролике видно, как мигранты выясняют отношения на повышенных тонах с Ерошевичем. Затем один из оппонентов набрасывается на него. Следом удары начинают наносить уже и остальные иностранцы. После одного из ударов сзади Ерошевич упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание, однако его продолжили избивать.

Его срочно госпитализировали. 20-летний спортсмен перенес две операции и находился в реанимации в критическом состоянии. У него диагностировали множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и большую гематому головного мозга.

Врачи в течение нескольких дней боролись за жизнь Ерошевича, однако их усилия не увенчались успехом. Вскоре 20-летний спортсмен скончался. Позже медики констатировали, что его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

    Рассекречен новый сервис Apple

    Названы вероятные темы новой встречи чиновников США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости