Футболист из «Русской общины» умер после жестокого избиения под Москвой. Движение обратилось к высокопоставленным силовикам

Футболист из «Русской общины» Ерошевич умер после жестокого избиения под Москвой

После жестокого избиения под Москвой скончался 20-летний Арсений Ерошевич — футболист любительского клуба «Русская община Щелково». После этого движение записало видеообращение, адресованное высокопоставленным силовикам.

На видео сторонники «Русской общины» выразили недовольство статусом двоих фигурантов, которые пока что проходят по данному делу как свидетели. Также общественники заявили, что к смерти Ерошевича в подмосковном Щелково может быть причастно этническое сообщество.

На фоне произошедшего с соратником «Русская община» обратилась к главам силовых ведомств. Активисты движения попросили их разобраться в обстоятельствах происшествия.

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Некоторых участников драки под Москвой уже задержали

Уже известно о четверых задержанных из-за драки в Щелково, расследование продолжается. В частности, в Обнинске нашли одного из лидеров «Русской общины», Руслана Денисова. Мужчину обвиняют в вымогательстве более одного миллиона рублей.

Помимо этого, в прокуратуре Подмосковья сообщили, что еще одним нападавшим оказался 32-летний горожанин. Он уже обвинен в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Зачинщиком же произошедшего назван игрок из противоборствующего клуба. По данным канала «Подмосква», спортсмен после инцидента все еще остается на свободе. Молодой человек якобы продолжает снимать ролики для соцсетей из своей элитной квартиры.

Приезжий, как отмечается, является игроком футбольного клуба «Дизель». Большая часть команды представлена выходцами из стран СНГ и с Кавказа.

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

За жизнь 20-летнего россиянина боролись несколько дней

Конфликт между футболистами команд «Русская община» и «Дизель» произошел 18 августа. Словесная перепалка быстро переросла в жесткую потасовку, в ходе которой приезжие напали на одного игрока. Видео с избиением позднее распространили члены «Русской общины».

На представленном ролике видно, как мигранты выясняют отношения на повышенных тонах с Ерошевичем. Затем один из оппонентов набрасывается на него. Следом удары начинают наносить уже и остальные иностранцы. После одного из ударов сзади Ерошевич упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание, однако его продолжили избивать.

Его срочно госпитализировали. 20-летний спортсмен перенес две операции и находился в реанимации в критическом состоянии. У него диагностировали множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и большую гематому головного мозга.

Врачи в течение нескольких дней боролись за жизнь Ерошевича, однако их усилия не увенчались успехом. Вскоре 20-летний спортсмен скончался. Позже медики констатировали, что его травмы оказались несовместимы с жизнью.