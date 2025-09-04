Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:15, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Сообщение об удержании части зарплат российских педагогов на нужды СВО опровергли

Данные об удержании части зарплат педагогов на нужды СВО не подтвердились
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Распространившееся в сети сообщение о том, что у педагогических работников в ряде российских регионов будут удерживать процент от зарплат на нужды специальной военной операции (СВО), опровергли местные власти.

Публиковались фото приказов якобы от имени региональных министерств образования и науки. В тексте утверждалось, что работники школ Челябинской области, Краснодарского края, Республики Северная Осетия — Алания и Дагестана в предстоящий учебный год 2025–2026 должны будут отдавать пять процентов от зарплат. На фоне этого учитель из Дагестана якобы добровольно ушел из жизни, не выдержав финансового давления.

На сайтах ведомств не удалось найти соответствующих документов. Так, например, последний приказ на сайте Минобразования Краснодарского края датирован 8 августа, а не 1 сентября, как в фейковом документе. Также в поддельном приказе неверно указан номер документа. Кроме того, неверно указано наименование самого ведомства — с 5 февраля 2025 года оно переименовано в «министерство образования и науки Краснодарского края» в связи с образованием департамента молодежной политики. Последний опубликованный приказ на сайте министерства образования Северной Осетии также зарегистрирован под номером 715, а не 734, как в фейковом.

Министерство образования и науки Дагестана выступило с официальным заявлением о якобы планируемых удержаниях из зарплат. «Указанное постановление не принималось и не планируется к принятию. Информация, распространяемая в отдельных источниках и социальных сетях, носит ложный характер и не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства. В свою очередь, руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов опроверг новость о суициде учителя из-за удержания процента с зарплаты. ЦУР Республики Северная Осетия-Алания также опроверг появившуюся информацию об удержании части зарплат. Там пояснили, что на электронные почты школ республики разослали поддельный приказ Министерства образования и науки РСО-Алания. Ведомство официально заявило, что такого документа не существует.

Материалы по теме:
Не верьте всему, что видите. Как правильно читать новости, чтобы отличать правду от лжи?
Не верьте всему, что видите.Как правильно читать новости, чтобы отличать правду от лжи?
13 июня 2022
Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?
Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?
Сегодня

На данные о вычетах из зарплат учителей отреагировал и оперштаб Краснодарского края, назвав приказ фейковым. Там также добавили, что вопросы начисления заработной платы педагогических работников относятся к компетенции муниципальных администраций. Помимо прочего, поддельные документы распространяются с электронного адреса minobrnaucimail.ru. В оперштабе напомнили, что министерство, как и другие органы исполнительной власти, не использует электронную почту для официальной переписки. Наконец, в челябинском министерстве образования и науки тоже сообщили о рассылке недостоверной информации. «Это фейк, письмо отправлено не с нашей почты», — уточнили в ведомстве.

Данные об удержании части зарплат педагогов на нужды СВО не получили распространения в российских СМИ, многие издания выпустили опровержения этой информации — «Ъ», «МК», kp.ru, Кубанские новости, aif.ru.

Информация об удержании пяти процентов от зарплат педагогов является фейком. Министерства образования и науки регионов не выпускали подобных приказов, в текстах поддельных документов имеются ошибки. Данные опровергли и местные власти.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Телеведущая высказалась об откровенном наряде дочери Ким Кардашьян на прогулке в Риме

    Живущий в США журналист-иноагент назвал себя патриотом России

    Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию

    Москалькова раскрыла условие Киева для возвращения жителей Курской области с Украины

    Дроны заполонят небо над одним российским городом

    Российским кассирам предложили новую работу

    В России предложили простить долги за «коммуналку» некоторым категориям населения

    Названо преимущество Т-90М перед Т-80

    Участники «коалиции желающих» проинформировали Трампа по итогам переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости