Сообщение об удержании части зарплат российских педагогов на нужды СВО опровергли

Данные об удержании части зарплат педагогов на нужды СВО не подтвердились

Распространившееся в сети сообщение о том, что у педагогических работников в ряде российских регионов будут удерживать процент от зарплат на нужды специальной военной операции (СВО), опровергли местные власти.

Публиковались фото приказов якобы от имени региональных министерств образования и науки. В тексте утверждалось, что работники школ Челябинской области, Краснодарского края, Республики Северная Осетия — Алания и Дагестана в предстоящий учебный год 2025–2026 должны будут отдавать пять процентов от зарплат. На фоне этого учитель из Дагестана якобы добровольно ушел из жизни, не выдержав финансового давления.

На сайтах ведомств не удалось найти соответствующих документов. Так, например, последний приказ на сайте Минобразования Краснодарского края датирован 8 августа, а не 1 сентября, как в фейковом документе. Также в поддельном приказе неверно указан номер документа. Кроме того, неверно указано наименование самого ведомства — с 5 февраля 2025 года оно переименовано в «министерство образования и науки Краснодарского края» в связи с образованием департамента молодежной политики. Последний опубликованный приказ на сайте министерства образования Северной Осетии также зарегистрирован под номером 715, а не 734, как в фейковом.

Министерство образования и науки Дагестана выступило с официальным заявлением о якобы планируемых удержаниях из зарплат. «Указанное постановление не принималось и не планируется к принятию. Информация, распространяемая в отдельных источниках и социальных сетях, носит ложный характер и не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства. В свою очередь, руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов опроверг новость о суициде учителя из-за удержания процента с зарплаты. ЦУР Республики Северная Осетия-Алания также опроверг появившуюся информацию об удержании части зарплат. Там пояснили, что на электронные почты школ республики разослали поддельный приказ Министерства образования и науки РСО-Алания. Ведомство официально заявило, что такого документа не существует.

На данные о вычетах из зарплат учителей отреагировал и оперштаб Краснодарского края, назвав приказ фейковым. Там также добавили, что вопросы начисления заработной платы педагогических работников относятся к компетенции муниципальных администраций. Помимо прочего, поддельные документы распространяются с электронного адреса minobrnaucimail.ru. В оперштабе напомнили, что министерство, как и другие органы исполнительной власти, не использует электронную почту для официальной переписки. Наконец, в челябинском министерстве образования и науки тоже сообщили о рассылке недостоверной информации. «Это фейк, письмо отправлено не с нашей почты», — уточнили в ведомстве.

Данные об удержании части зарплат педагогов на нужды СВО не получили распространения в российских СМИ, многие издания выпустили опровержения этой информации — «Ъ», «МК», kp.ru, Кубанские новости, aif.ru.

Информация об удержании пяти процентов от зарплат педагогов является фейком. Министерства образования и науки регионов не выпускали подобных приказов, в текстах поддельных документов имеются ошибки. Данные опровергли и местные власти.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».