Сотни грузовиков с армянскими фруктами и овощами застряли на границе с Россией. Об этом сообщает издание MInval.

Машины компании «Спайка» стоят на границе уже несколько дней без объяснения причин. В Ереване отмечают, что от Москвы к нему не поступало официальных претензий.

Незадолго до возникновения проблем с преодолением границы представители Армении и Азербайджана при посредничестве американской стороны парафировали двустороннее мирное соглашение, после чего объявили, что выдвинут президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Годом ранее Россия уже приостанавливала ввоз армянской сельхозпродукции. Нарушения со стороны армянских поставщиков выявили после того, как в Ереване прошли совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении Eagle Partner 2024. Вскоре после этого в овощах и фруктах из бывшей республики СССР обнаружили превышение концентрации пестицидов и агрохимикатов в пять-восемь раз.