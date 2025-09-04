На Солнце произошла мощная вспышка класса М

На Солнце произошла вспышка класса М. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В оповещении российских ученых отмечается, что вспышку зафиксировали в четверг, 4 сентября, в 16:44 по Москве. Ее классифицировали как вспышку уровня M1.0, то есть сильную. Длительность вспышки составила около 13 минут.

Последний раз вспышку такого же, предпоследнего класса мощности — М1.0 — замечали утром 29 августа. Вспышка была зафиксирована учеными в 07:16 по московскому времени. Событие длилось 9 минут.

В конце августа научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт заявил, что солнечные вспышки вызывают магнитные бури на Земле, которые могут негативно сказаться на самочувствии некоторых людей и вызвать радиопомехи.