Таджикскую автономию ликвидировали в российском городе

В Ростовской области суд ликвидировал таджикскую автономию «Ватан»

В Ростовской области суд ликвидировал городскую таджикскую национально-культурную автономию «Ватан». Об этом пишет ТАСС.

Иск с таким требованием поступил от Главного управления Минюста России по Ростовской области. Сообщается, что члены автономии не хотели интегрироваться в российское общество, распространяли идеи этнического превосходства и подозреваются в совершении преступлений.

