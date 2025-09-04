Силовые структуры
Таджикскую автономию ликвидировали в российском городе

В Ростовской области суд ликвидировал таджикскую автономию «Ватан»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ростовской области суд ликвидировал городскую таджикскую национально-культурную автономию «Ватан». Об этом пишет ТАСС.

Иск с таким требованием поступил от Главного управления Минюста России по Ростовской области. Сообщается, что члены автономии не хотели интегрироваться в российское общество, распространяли идеи этнического превосходства и подозреваются в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом) окончательно ликвидировали.

