Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:04, 4 сентября 2025Мир

Трамп поделился деталями своего подхода к украинскому конфликту

Трамп заявил о важности встреч ключевых лидеров в его подходе к урегулированию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о важности организации встреч ключевых лидеров в его подходе к урегулированию конфликтов, в том числе украинского. Детали своей мирной стратегии он раскрыл в беседе с CBS News.

«К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их (лидеров) вместе в одной комнате или хотя бы даю им поговорить, у них, кажется, все получается. Мы спасли миллионы жизней», — отметил американский лидер.

Трамп отметил, что его подход заключается в организации встречи глав конфликтующих стран при посредничестве США. Он добавил, что до проведения подобных переговоров он не исключает возможность мирного урегулирования. По словам Трампа, такой подход требует терпения и зачастую долгого ожидания прогресса.

Ранее глава Белого дома заявил, что оптимистично и реалистично настроен в вопросе мирного урегулирования на Украине и потенциальной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Россиянин сжег дотла машину нового возлюбленного своей бывшей

    Россиянин развелся с женой и пригрозил расчленить ее и расфасовать по пакетам

    Десятки россиян подхватили опасный вирус на пляжах Турции

    МИД России рассказал о злоключениях Запада в отношении российских пенсионеров

    Появились подробности о потерпевшем крушение в российском регионе самолете

    В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия

    Российская разведка сообщила об одержимости Мерца одной идеей

    Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров в РПЛ

    Племянник Галкина покинул Россию после начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости