Трамп поделился деталями своего подхода к украинскому конфликту

Трамп заявил о важности встреч ключевых лидеров в его подходе к урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил о важности организации встреч ключевых лидеров в его подходе к урегулированию конфликтов, в том числе украинского. Детали своей мирной стратегии он раскрыл в беседе с CBS News.

«К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их (лидеров) вместе в одной комнате или хотя бы даю им поговорить, у них, кажется, все получается. Мы спасли миллионы жизней», — отметил американский лидер.

Трамп отметил, что его подход заключается в организации встречи глав конфликтующих стран при посредничестве США. Он добавил, что до проведения подобных переговоров он не исключает возможность мирного урегулирования. По словам Трампа, такой подход требует терпения и зачастую долгого ожидания прогресса.

Ранее глава Белого дома заявил, что оптимистично и реалистично настроен в вопросе мирного урегулирования на Украине и потенциальной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

