07:01, 4 сентября 2025Спорт

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам перешла под флаг России

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Синицына решила выступать за Россию
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына перешла под флаг России. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

По данным сайта ФИДЕ, отныне Синицына относится к Федерации шахмат России (ФШР). Спортсменка будет представлять Санкт-Петербург.

Председатель правления Эстонского шахматного союза Виллу Отсманн в интервью ERR рассказал, что спортсменка переехала в Россию жить и учиться. При этом функционер выразил сожаление в связи с решением Синицыной, поскольку Эстония вложила средства в ее развитие.

Синицыной 21 год, она родилась в Нарве. Шахматистка трижды выигрывала чемпионат Эстонии: в 2021, 2022 и 2023 году.

В мае этого года российский шахматист Ян Непомнящий рассказал о неоднократно поступавших ему предложениях о смене спортивного гражданства. Он отметил, что ему это неинтересно, поскольку он хочет представлять Россию.

    Все новости