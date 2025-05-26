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22:20, 26 мая 2025Спорт

Шахматист Непомнящий рассказал о поступавших ему предложениях о смене гражданства

Ян Непомнящий: Мне несколько раз поступали предложения о смене гражданства
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: VLADISLAV VODNEV / Reuters

Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал о поступавших ему предложениях о смене спортивного гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам шахматиста, это было несколько раз. «Но мне никогда не было это интересно. Буду ли продолжать выступать за Россию? Других планов у меня нет», — заявил гроссмейстер.

В марте 2023 года 12-кратная чемпионка мира по шахматам, россиянка Александра Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское. Решение она объяснила фразой «я уже не могла больше быть частью этого».

Непомнящий дважды участвовал в матчах за звание чемпиона мира по шахматам и дважды потерпел поражение. В январе этого года россиянин вместе с норвежцем Магнусом Карлсеном разделил титул чемпиона мира по блицу.

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