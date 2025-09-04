Экономика
19:41, 4 сентября 2025Экономика

ЦБ рекордно поднял курс доллара

Центробанк поднял курс доллара выше 81 рубля
Вячеслав Агапов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Центробанк поднял курс доллара выше 81 рубля. О рекордном повышении стоимости американской валюты свидетельствуют данные регулятора.

В четверг, 4 сентября, Банк России обновил официальные курсы зарубежных валют. Американский доллар подорожал с 80,8488 до 81,2977 рубля. Отметку в 81 рубль курс преодолел впервые за последние месяцы.

Официальный курс евро вырос с 94,2539 до 94,7754 рубля. Китайский юань также подорожал, с 11,2981 до 11,3536 рубля.

Глава ВТБ Андрей Костин назвал нынешний курс доллара вредным для российской экономики, так как при нем экспортеры и федбюджет недополучают часть поступлений, а ряд отраслей и инфраструктурных проектов сталкивается с рисками снижения финансирования. Оптимальным для отечественных компаний является курс в 100 рублей за доллар.

Как полагает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, осенью курс доллара сможет пробить психологическую отметку в 100 рублей на фоне снижения цен на российский экспорт. Одной из причин ослабления рубля может стать снижение ключевой ставки и возможная отмена обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров, допустил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В таком случае, допустил он, курс доллара может вырасти до 85-90 рублей.

