У россиянки забрали дочь-школьницу из-за запрета иметь друзей

В Марий Эл лишили родительских прав мать, не выпускавшую дочь из дома

В Марий Эл лишили родительских прав жительницу поселка Юрино, которая год не выпускала из дома свою дочь-четвероклассницу, запрещая ей общаться с людьми. 1 сентября девочку забрали органы опеки, сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов на своем сайте.

Как стало известно, около года назад россиянка забрала документы своей дочери из школы, где та училась, и с тех пор девочка так и не приступила к обучению. «Женщина вела закрытый образ жизни, с окружающими людьми не общалась сама и дочери запрещала, в том числе, и дружить с другими детьми», — рассказали в федеральной службе, подчеркнув, что отца ребенка давно нет в живых.

1 сентября, когда девочка должна была пойти в четвертый класс, приставы во исполнение решения суда пришли на место жительства семьи, чтобы передать ребенка органам опеки. При этом мать несовершеннолетней проявляла агрессию и препятствовала работе сотрудников службы. Сейчас ребенок находится в безопасности, решается вопрос о его дальнейшем устройстве.

Ранее у жительницы Омской области забрали троих детей после жалоб односельчан. Как выяснилось, несовершеннолетние 2021, 2023 и 2024 годов рождения оставались дома без присмотра, при этом будучи голыми. В результате их изъяли из семьи и передали медикам.