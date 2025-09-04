Мир
17:45, 4 сентября 2025Мир

Участники «коалиции желающих» проинформировали Трампа по итогам переговоров

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Штефан Корнелиус

Штефан Корнелиус. Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Участники «коалиции желающих» по итогам переговоров по Украине по телефону проинформировали президента США Дональда Трампа о результатах своей работы. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус​, сообщает РИА Новости.

«В заключение состоялся телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Европейские партнеры проинформировали его о состоянии своей работы», — уточнил Корнелиус.

По его словам, они также выразили надежду, что США продолжат активно участвовать в разработке гарантий безопасности для Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Он уточнил, что это необходимо, чтобы обеспечить поддержку на территории Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира.

