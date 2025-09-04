Культура
15:36, 4 сентября 2025

Умер сын легендарного Эрнеста Хемингуэя Патрик

Сын великого Эрнеста Хемингуэя Патрик ушел из жизни в возрасте 97 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Paul Marotta / Getty Images

Писатель Патрик Хемингуэй, сын великого автора Эрнеста Хемингуэя, ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на членов семьи.

Младший сын лауреата Нобелевской премии по литературе оставался последним из ныне живущих детей писателя. Сообщается, что он умер в своем доме в штате Монтана, США. Хемингуэй-младший известен тем, что завершал за отца книгу «Проблеск истины», которую тот не успел дописать при жизни. Также он написал предисловия к другим произведениям отца — «Зеленые холмы Африки» 2016 года, мемуарам «Праздник, который всегда с тобой» 2009 года и изданию «Прощай, оружие!» 2006 года. В 2022 году Патрик опубликовал сборник из 120 писем «Дорогой папа».

Патрик единственный из всех детей Эрнеста пошел по стопам отца. Первый сын Хемингуэя Джек был рыбаком, а дочь Глория работала врачом.

Ранее стало известно, что на 86-м году жизни ушел из жизни знаменитый писатель-фантаст и основоположник славянского фэнтези Юрий Никитин.

